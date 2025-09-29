FOTO FN: Il sostegno che non ti aspetti alla protesta dei tifosi viola arriva dalla Curva Nord
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
In una giornata non iniziata bene con gli scontri programmati tra tifoserie alla periferia di Pisa, è successo un qualcosa di inaspettato invece all'interno dello stadio.
Striscioni
I sostenitori nerazzurri con una serie di striscioni hanno in parte solidarizzato con quelli della Fiorentina che hanno disertato in larga parte questa gara, ritenendo troppo alto il prezzo del tagliando del settore ospiti (49 euro compresa prevendita).
I motivi della protesta
Trasferte, prezzi alti per i tagliandi nei settori popolari, calendario spezzatino, sono tutti fattori questi che non piacciono alle tifoserie italiane e nella Curva Nord dell'Arena Garibaldi sono stati ribaditi questi concetti anche nella domenica del derby toscano.
