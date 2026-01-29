Come cambia la difesa della Fiorentina. Da Fortini a Disasi passando per Ranieri, facciamo il punto
Nel pomeriggio di ieri la Roma, come svelato da Alfredo Pedullà, ha mosso ulteriori passi in direzione di Fortini.
Nodo Fortini
Il club giallorosso ha intensificato i contatti con l’agente del terzino della Fiorentina in scadenza nel 2027, ha preannunciato un’offerta migliore e adesso vedremo come risponderà il club viola che aveva pensato di proporre un nuovo rinnovo tra la fine di questa sessione di mercato e la metà della prossima settimana.
Il ruolo giocato dalla Roma
Il discorso è collegato a Tsimikas che per il momento non si muove da Roma (in prestito dal Liverpool) ma la situazione va monitorata fino alla chiusura della sessione invernale.
Capitolo Ranieri: il Toro aspetta una risposta
L’altro incrocio è tra Disasi e Ranieri: i primi sondaggi per il difensore centrale del Chelsea sono stati fatti da fine dicembre. C'è concorrenza e la Fiorentina in tutto ciò non ha ancora avuto una risposta definitiva. In ogni caso, i viola hanno bisogno di prendere un difensore a prescindere da Ranieri che ha avuto una proposta dal Torino ma la Fiorentina per il momento non intende procedere.