Bernardeschi torna al gol e Italiano ringrazia: il Bologna è momentaneamente primo. Pasticcio Caprile, il Genoa si salva. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Torna in campo la Serie A in questo sabato che, fra un'ora, vedrà anche la Fiorentina in campo contro la Juventus. Intanto, nel turno delle 15, due le sfide: la vittoria del Bologna in casa dell'Udinese per 0-3 e il pirotecnico match tra Cagliari e Genoa, terminato 3-3.
La cronaca delle partite
Udinese che nel primo tempo non demerita, ma l'occasione d'oro capita a Orsolini che però, dagli 11 metri, si fa ipnotizzare da Okoye. La partita dei due, però, prende l'andazzo inverso da quanto aspettato: prima Orsolini si fa perdonare, servendo Pobega al 54simo che col piattone batte il portiere dell'Udinese. Appena cinque minuti dopo è lo stesso Okoye a pasticciare, regalando palla a Pobega che sigla la sua doppietta e ringrazia l'estremo difensore dei friulani. Nel finale, poi, c'è spazio anche per il primo gol in maglia rossoblù per Bernardeschi, che da due passi sigilla il successo di Italiano.
Partita folle a Cagliari che si anima dopo 18 minuti grazie alla rete di Vitinha, dalla quale si aprono le danze: nel giro di nove minuti, dal 34simo al 43simo, c'è tempo per il pareggio di Borrelli grazie a un colpo di testa, poi il contro sorpasso col gran gol di Ostigard e il secondo pareggio-lampo, a cura di Esposito, con un bel colpo di esterno. Nel secondo tempo i ritmi non calano, anzi: al 61simo i padroni di casa tornano in vantaggio con un altro colpo di testa di Borrelli. Altro vantaggio che, però, non dura: all'83simo Caprile battezza male una punizione di Martin e si fa beffare da una traiettoria neanche troppo insidiosa per il 3-3. Genoa che conclude in dieci per l'espulsione di Norton-Cuffy.
Come cambia la classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Bologna 24, Inter 24, Roma 24, Napoli 22, Milan 22, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Udinese 15, Lazio 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari 11, Lecce 10, Pisa 9, Parma 8, Genoa 8, Verona 6, Fiorentina 5.