Ultime due gare della domenica con la vittoria della Juventus in casa contro il Parma: un 2-0 nella ripresa firmato dal neo arrivato David e da un rientrante Vlahovic, subentrato nel finale e a segno in contropiede.

Nell'altro match pareggio a sorpresa invece tra Atalanta e Pisa, con i toscani avanti nel primo tempo grazie all'autogol di Hien. A inizio ripresa il pareggio di Scamacca, che poi ha colpito anche una traversa. In campo nel finale sia Cuadrado che Nzola.

La classifica

Napoli 3, Cremonese 3, Roma 3, Como 3, Juventus 3, Genoa 1, Lecce 1, Fiorentina 1, Cagliari 1, Pisa 1, Atalanta 1, Bologna 0, Inter 0, Lazio 0, Milan 0, Parma 0, Torino 0, Udinese 0, Verona 0, Sassuolo 0.