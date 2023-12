In vista della gara contro la Fiorentina, l'esterno dell'Hellas Verona Marco Davide Faraoni è ancora in dubbio. L'allenatore Baroni l'ha tenuto fuori contro la Lazio, a causa di un affaticamento muscolare, e proverà a recuperarlo per la trasferta di domenica al ‘Franchi’.

Intanto, il giocatore gialloblù suona la carica per affrontare la Viola e il resto del campionato. Ecco le parole riportate da Hellaslive.it: “Questa squadra si è forgiata nelle difficoltà. Sappiamo tutti quanto è complicato questo campionato, ma vi assicuro che non molleremo di un centimetro. Abbiamo un obiettivo troppo importante da raggiungere, come una grande famiglia”.