Il saluto a Commisso, la delegazione viola e i giocatori ricorrono allo streaming. Firenze si colora di viola

Quello di oggi è il giorno delle esequie dell'ex presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Funerali che si celebreranno alle 10 ora locale (le 16 in Italia) a New York nella chiesa di St. Patrick, sulla Fifth Avenue, ovvero a due passi da Times Square, dove nel 2019 comparve l'immagine dello stesso Commisso con l'allora allenatore Vincenzo Montella, all'inizio della sua avventura in viola.

La delegazione

Presente negli Stati Uniti una delegazione del club, composta dal direttore generale, Alessandro Ferrari, e dal medico sociale, Luca Pengue. Con loro ci sono l'ex diesse, Daniele Pradè, il sindaco di Firenze, Sara Funaro, l'architetto e il costruttore del Viola Park, rispettivamente Marco Casamonti e Giovanni Nigro.

Giocatori e staff tecnico

I giocatori e lo staff tecnico della squadra invece seguiranno il funerale via streaming. Con loro ci saranno anche i ragazzi del settore giovanile e le ragazze viola.

Firenze

A Firenze nel frattempo il Comune ha deciso di illuminare di viola tutte le porte storiche della città, in omaggio a Commisso.