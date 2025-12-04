Palladino: "Voglio vincere la Coppa Italia. A Bergamo ho trovato un gruppo fantastico"

Il nuovo allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino dopo il 4-0 rifilato al Genoa in Coppa Italia esce allo scoperto e “spoilera” uno degli obiettivi dell'ex tecnico della Fiorentina:

Palladino vuole la Coppa

“Vogliamo vincere la Coppa Italia, è un obiettivo della società, dunque anche mio e dei ragazzi. Ci teniamo e vogliamo arrivare in fondo alla manifestazione”.

“Possiamo toglierci soddisfazioni”

“Ho trovato un gruppo fantastico qua a Bergamo, dalle qualità elevate sia umane che tecniche. Hanno tanta forza e possiamo toglierci grandi soddisfazioni in questa stagione. Queste vittorie ci fanno crescere, adesso testa alla prossima sfida contro il Verona".