In Comune qualcuno storce il naso per il taglio ai posti riservati al Franchi per l'amministrazione

Se anche questa mattina il sindaco di Firenze Dario Nardella ha ribadito come la collaborazione tra il Comune e la Fiorentina sia ottima, il Corriere Fiorentino in edicola stamani parla di alcuni malumori all'interno del gruppo PD a Palazzo Vecchio in merito ai posti riservati all’amministrazione al Franchi e al mancato tatto della società viola verso le istituzioni.

Fino alla scorsa stagione, infatti, per le partite casalinghe della Fiorentina erano riservati al Comune 126 posti: 16 in tribuna autorità, 55 in poltrona, 25 in poltroncina e 30 in curva Ferrovia. Dopo la proroga della concessione dello stadio per la stagione 2023-24, c'è stato un taglio di quasi ¾ di questi posti, rimanendone solo 3 in tribuna autorità, 10 in poltrona e 17 in tribuna laterale esterna).