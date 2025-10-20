Corriere dello Sport-Stadio: Rigore assurdo
Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza approfonditamente la vittoria del Milan sulla Fiorentina che ha fatto sprofondare la squadra di Stefano Pioli all'ultimo posto.
Prima pagina
In copertina il Corriere dello Sport scrive riprendendo le parole di Pradè: “Rigore assurdo” e ancora “Leao ribalta la Fiorentina, Errore enorme del Var”.
Pagine interne
A pagina 2 il quotidiano approfondisce l'analisi della partita scrivendo: "Leao on fire. Pioli ultimo", continuando poi nel sottotitolo “La viola ci prova, ma non riesce a fermare la corsa dei rossoneri”. A pagina 5 Il Corriere si concentra poi sulla prestazione dei giocatori gigliati: “Gosens come un'oasi nel deserto”. In taglio alto invece il quotidiano riporta le parole di Pioli: “Paghiamo il rigore”.