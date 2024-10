Questa sera alle 20.45 la Fiorentina tornerà in campo contro la Roma per la nona giornata di Serie A. Palladino studia la formazione da mandare in campo al Franchi contro i giallorossi, con il dubbio Kean che rimarrà di fatto fino a questa mattina, quando saranno diramate le convocazioni. L'attaccante è probabile ci sia, da valutare però se partirà o meno titolare.

De Gea si riprende il posto in porta, Dodo e Gosens terzini nella difesa a quattro con Ranieri e Comuzzo centrali. Torna la coppia a centrocampo composta da Cataldi e Adli. Bove si prende la maglia sulla trequarti, con Colpani e Beltran. Davanti il dubbio rimane. O Kean o Kouamé. La speranza per tutti è vedere il primo titolare, ma le sue condizioni fisiche sono da tenere d'occhio.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens, Cataldi, Adli, Colpani, Beltran, Bove, Kean/Kouame.