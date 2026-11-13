Bracaglia e il primo gol in Serie A... contro la Fiorentina. "Emozione indescrivibile, l'ho rivisto all'infinito"

Gabriele Bracaglia, difensore del Frosinone, è intervenuto a Sky Sport parlando del suo primo gol in Serie A, arrivato proprio contro la Fiorentina.

Sul gol

“Quante volte avrò rivisto il mio gol contro la Fiorentina? Un'infinità… è stata un'emozione grandissima, veramente indescrivibile, e speriamo di farne altri, anche se il primo non si dimentica mai”.

Su Alvini

“Il mister ha sempre avuto la caratteristica di ‘battere sul ferro caldo’: abbiamo fatto qualcosa di importante ma l'obiettivo principale resta la salvezza, tutto ciò che viene dopo è in più. Noi seguiremo Alvini fino alla morte”.