Alvini: "La Fiorentina rappresenta il top in Toscana. Calò poteva essere alternativa a Fagioli, su Amatucci..."

Intervenuto a Radio Anch’io Sport, l’allenatore del Frosinone, Massimiliano Alvini, ha toccato diversi argomenti interessanti compresa la considerazione che ha per la Fiorentina.

Calò, Fagioli e la fiducia in Amatucci

“La mancata convocazione di Calò in Nazionale? Noi abbiamo Fagioli in quel ruolo, nell’Under 21 abbiamo invece Amatucci, del quale sentiremo parlare. Jack poteva essere un’alternativa a Fagioli per poterlo far crescere. Rispetto le decisioni di Mancini e sono convinto che Calò potrà crescere ancora e avere nuovamente una chance per essere chiamato”.

La stima per la Fiorentina e l’obiettivo con il Frosinone

Parlando della Fiorentina, Alvini ha ricondotto la sua simpatia per il club viola al legame con le squadre della sua regione.

“Non sono un tifoso della Fiorentina, come appartenenza per la maglia, ma nutro simpatia enorme per le squadre toscane, amo il campanile. E’ logico che la Fiorentina rappresenta il top in Toscana, è una società gloriosa e ben allenata, è una società importante, ma in questo momento sto pensando di portare al massimo il Frosinone, di portarlo il più alto possibile”.