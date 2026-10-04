Alvini: "A Firenze vincemmo con una grande prestazione. Mi colpì un tifoso che mi disse..."

La rivelazione di questo inizio di campionato? Senz'altro il Frosinone di Massimo Alvini, eletto allenatore del mese: ecco alcune sue dichiarazioni dal Festival dello Sport di Trento che riguardano in primo luogo la Fiorentina.

L'umorismo fiorentino

"A Firenze abbiamo fatto una grande prestazione, con anche fortuna, vincendo 3-0 nel giorno del centenario. I tifosi fiorentini mi urlavano: 'Mettiti a sedere', ma non ci facevo caso. Poi uno mi fa: 'Mettiti a sedere che tanto la tua contrada non vincerà mai il Palio!". Quella cosa mi ha colpito più di tutte le altre".

L'amore per il Palio di Fucecchio

Fucecchiese doc, Alvini sostiene da sempre la contrada della Ferruzza, che peraltro è anche la squadra di amatori dalla quale è partita la sua carriera. "Quando scendo in panchina, nei secondi prima del fischio d'inizio ho emozione. lo amo il Palio, nella sua bellezza: prima della partenza provo quella stessa emozione".