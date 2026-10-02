Il miglior allenatore del mese in Serie A? Lo ha fatto sbloccare la Fiorentina

La Lega Serie A ha comunicato il miglior allenatore del campionato per il mese di settembre, comprensivo anche del periodo di fine agosto: il vincitore si è tolto anche lo sfizio di vincere contro la Fiorentina al Franchi.

Il ‘clic’ contro la Fiorentina

Dieci punti nelle prime cinque, vittorie di livello come quella contro i viola ma anche contro il Como, e tanti talenti che si stanno mettendo in mostra come Kvernadze e Raimondo: è proprio Massimiliano Alvini l'allenatore del mese in Serie A, col tecnico fucecchiese che verrà premiato prima della sfida col Sassuolo. Col suo Frosinone ha battuto anche la Fiorentina in quel disastroso 0-3 del Centenario, eppure prima di quella sfida, in 19 panchine di Serie A, non aveva mai vinto - record negativo - ed era stato in vantaggio per soli 40 minuti. Sì, serviva la Fiorentina per sbloccarlo…

Il commento di De Siervo

Di lui ha detto l'AD della Lega, Luigi De Siervo: "Il Frosinone di Massimiliano Alvini è certamente tra le più belle sorprese di questo inizio di stagione. Pur essendo una squadra neopromossa, sta giocando bene e ha saputo fare risultato anche contro avversarie di alto livello, grazie al pressing, l'alta intensità e il dinamismo che sono il marchio di fabbrica di Alvini. II Mister sta valorizzando al meglio una rosa interessante anche perché composta da molti giovani talenti italiani, che seguono con convinzione le idee del proprio allenatore proponendo un calcio intenso capace di fare risultato e al contempo offrire spettacolo e divertimento".