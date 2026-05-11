Il Salotto del Calcio in onda stasera: e salvezza fu!

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà la matematica salvezza finalmente ottenuta dai viola, arrivata al termine di Fiorentina-Genoa.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il nostro David Fabbri, di Fiorentinanews.com, e Arturo Leoncini, di Radio Sieve e diretta.it. Assieme a loro anche Lorenzo Collacchioni, vice allenatore della Pistoiese, e Francesco Filippelli, personal trainer e tifoso viola. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.