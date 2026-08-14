Continua l'incubo per i tifosi della Fiorentina: negata la trasferta a Roma per i residenti di Firenze e Provincia

I tifosi della Fiorentina residente a Firenze e Provincia non potranno prendere parte alla prima trasferta stagionale all'Olimpico di Roma. Lo ha deciso l'osservatorio per le manifestazioni sportive che, dopo l'iniziale via libera, ha cambiato idea negando la trasferta di lunedì 24 agosto ai tifosi provenienti dalla provincia fiorentina.

Un incubo che continua

Una decisione arrivata dopo una seconda valutazione in merito ai fatti dello scorso gennaio, quando si verificarono degli scontri in autostrada proprio tra tifosi fiorentini e romanisti. Un avvenimento che portò al divieto di trasferta per tutto il resto della stagione, un incubo che i tifosi viola adesso stanno in parte rivivendo vedendosi negare la possibilità di assistere dal vivo alla prima uscita in campionato della nuova Fiorentina.