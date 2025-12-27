Enzo Bucchioni, giornalista e direttore di Italia7, ha avuto modo di commentare su Radio Bruno l'ennesima debacle viola avvenuta stavolta in casa del Parma.

Su Ferrari

“Ferrari è il peggior DG della storia della Fiorentina, non so cosa aspetta a dimettersi: cosa vuole aspettare, la retrocessione della squadra in Serie B? Il silenzio stampa è una cosa che ha senso per i giocatori e l'allenatore, ma la figura del DG dopo una partita come questa, che non è la prima, dovrebbe intervenire e parlare, e farlo meno col solito sorriso che ha sempre in faccia”.

Sull'eventuale ritiro

“I giocatori sanno che non hanno una società alle spalle, quindi si comportano di conseguenza, possono fare quello che vogliono tanto non vengono puniti. Un ritiro per Capodanno? Fosse per me sarebbe da fare, ma tanto farebbe peggio che meglio, perché quando manca la società poi tra i giocatori regna l'anarchia”.