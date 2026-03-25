Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha commentato con un lungo posto su Linkedin il trionfo dei viola al Torneo di Viareggio: “La vittoria della Viareggio Cup, a distanza di 34 anni, è un grande traguardo. Questo successo dell’Under 18 Viola premia un gruppo straordinario, unito e ricco di talento, e valorizza il lavoro quotidiano delle persone che operano con dedizione nel nostro settore giovanile”.

“Il merito di Commisso”

“È anche la conferma concreta - aggiunge - della visione della famiglia Commisso, che ha scelto di investire con decisione sui giovani e sulle infrastrutture, come dimostra il Viola Park: un luogo pensato per formare la persona prima del calciatore. A questi ragazzi auguro che il trofeo sia solo l’inizio di un percorso importante. Continuiamo così, con determinazione, impegno e passione. Congratulazioni a tutti!”.

