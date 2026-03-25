Ferrari: "La vittoria del Torneo di Viareggio è la conferma della visione della famiglia Commisso. Al Viola Park si forma la persona prima del calciatore"
Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha commentato con un lungo posto su Linkedin il trionfo dei viola al Torneo di Viareggio: “La vittoria della Viareggio Cup, a distanza di 34 anni, è un grande traguardo. Questo successo dell’Under 18 Viola premia un gruppo straordinario, unito e ricco di talento, e valorizza il lavoro quotidiano delle persone che operano con dedizione nel nostro settore giovanile”.
“Il merito di Commisso”
“È anche la conferma concreta - aggiunge - della visione della famiglia Commisso, che ha scelto di investire con decisione sui giovani e sulle infrastrutture, come dimostra il Viola Park: un luogo pensato per formare la persona prima del calciatore. A questi ragazzi auguro che il trofeo sia solo l’inizio di un percorso importante. Continuiamo così, con determinazione, impegno e passione. Congratulazioni a tutti!”.