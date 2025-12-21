Si vedrà oggi, per la prima volta dal calcio d'inizio, una Fiorentina diversa nello schieramento in campo: il 3-5-2 ostinato prima di Pioli e poi di Vanoli, non ha portato nulla di nulla e allora via alla ‘strambata tattica’, come la definisce La Nazione. Si ripartirà dalla difesa a quattro, unico punto indiscutibile, con tutti gli esterni in campo: Dodo, Parisi, Fortini e Kouame, tornato in corsa d'emergenza, in attesa di volti nuovi. Sarà una sorta di 4-4-2.

In teoria, sempre rimanendo sulla difesa a quattro, ci sarebbe anche la soluzione 4-3-1-2, che non prevedrebbe né Kouame, né Fortini ma un paio di centrocampisti in più, tra mezzala e trequarti.