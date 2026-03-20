Corriere dello Sport-Stadio: Allora ci tieni! Una reazione convincente

“Allora ci tieni!” intitola il Corriere dello Sport-Stadio in prima pagine. Nell'occhiello il quotidiano poi continua: “Viola ai quarti” e ancora “Adesso c'è il Crystal Palace”.

Pagine 10-11

Nelle pagine interne il Corriere approfondisce l'analisi sulla partita di ieri: “La Viola si gode il momento” e ancora “ La squadra di Vanoli va sotto, poi con grande personalità ribalta il Rakow nella ripresa”. Di Spalla troviamo poi l'editoriale di Polverosi dal titolo: “Una reazione convincente”.

Pagina 13

Nell'ultima pagina dedicata alla maglia viola il Corriere dà spazio alle parole di Vanoli, protagonista di un alterco con Kean durante la partita: “Siamo squadra. Adesso sappiamo reagire. Kean? Sono contento, ha voglia”.