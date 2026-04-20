Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Luca Ranieri, è intervenuto durante l'evento Inside The Sport approfondendo il discorso sul suo protetto, ex capitano della Fiorentina.

Sull'annata di Ranieri

“È uno di quei calciatori che io stimo di più da quando faccio questo lavoro, perché tutti vivono i momenti difficili, ma lui è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha vissuto tanto della sua vita a Firenze, ha portato la fascia da capitano al braccio e si è ritrovato a vivere un'annata difficilissima. Sfido a trovare giocatori in grado di trovare la forza di rialzarsi dopo ciò, ed essere uno dei migliori in campo ormai da mesi”.

Sulla sua cessione

"Secondo me sarebbe stato da vigliacchi lasciare la Fiorentina nel momento più complicato e difficile della stagione: magari ci sarà un grande finale di stagione e poi uno farà i suoi ragionamenti. Ranieri è una persona che dovrebbe essere molto più apprezzata da tanti tifosi della Fiorentina di quello che realmente è, perché scappare è la cosa più facile, ma rimanere nei momenti difficili non è da tutti, e lui l'ha fatto".