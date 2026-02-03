Il supercolpo che la Fiorentina aveva provato a fare a inizio gennaio. Ma con Baturina non è destino...

Prima che iniziasse il suo periodo d'oro al Como, la Fiorentina ha cercato di prendere Martin Baturina.

Il momento particolare

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb infatti, l'ex Dinamo Zagabria, che in quel momento aveva segnato un solo gol in campionato (contro il Torino da subentrato) e aveva solo due presenze da titolare in 19 giornate di Serie A, è stato richiesto formalmente dai gigliati.

La formula proposta

La formula proposta al Como era quella del prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo in caso di salvezza. Niente da fare però, anche in questo caso non si è concretizzato il passaggio di Baturina in viola (così come accaduto in precedenza quando ancora era in forza alla Dinamo Zagabria). Questo perché la società lariana lo riteneva già l'erede di Nico Paz che è destinato a lasciare il lago a fine stagione.