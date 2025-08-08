De Ligt: "Fiorentina con un differente stile di gioco rispetto al nostro, vogliamo far vedere ai nostri tifosi che cosa voglia dire giocare per lo United"
La Fiorentina si appresta ad affrontare il Manchester United in quella che è l'amichevole che pone fine alla tournée inglese della squadra allenata da Stefano Pioli.
“Vincere ogni partita”
I viola si troveranno davanti una formazione molto determinata e vogliosa di fare una buona impressione davanti ai propri tifosi: “Vogliamo dimostrare ai nostri supporters che cosa sia il Manchester United - ha detto l'ex difensore della Juventus, Matthijs de Ligt - e vogliamo vincere ogni partita. E' una bella sensazione quella di ricominciare, perché fai tabula rasa, e possibilmente fin dall'inizio possiamo davvero recuperare queste vibrazioni positive”.
“Viola con un differente stile di gioco, davvero una buona squadra”
Poi sulla Fiorentina ha aggiunto: “E' bello affrontare una formazione italiana, che ha un differente stile di gioco rispetto alle squadre inglesi che abbiamo già affrontato quest'estate. Seguo il campionato italiano e so che la Fiorentina è davvero una buona squadra e so come giocano”.