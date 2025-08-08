La Fiorentina si appresta ad affrontare il Manchester United in quella che è l'amichevole che pone fine alla tournée inglese della squadra allenata da Stefano Pioli.

“Vincere ogni partita”

I viola si troveranno davanti una formazione molto determinata e vogliosa di fare una buona impressione davanti ai propri tifosi: “Vogliamo dimostrare ai nostri supporters che cosa sia il Manchester United - ha detto l'ex difensore della Juventus, Matthijs de Ligt - e vogliamo vincere ogni partita. E' una bella sensazione quella di ricominciare, perché fai tabula rasa, e possibilmente fin dall'inizio possiamo davvero recuperare queste vibrazioni positive”.

“Viola con un differente stile di gioco, davvero una buona squadra”

Poi sulla Fiorentina ha aggiunto: “E' bello affrontare una formazione italiana, che ha un differente stile di gioco rispetto alle squadre inglesi che abbiamo già affrontato quest'estate. Seguo il campionato italiano e so che la Fiorentina è davvero una buona squadra e so come giocano”.