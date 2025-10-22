In vista della partita contro il Rapid Vienna, il calciatore della Fiorentina Cher Ndour ha parlato in conferenza stampa: “Normali le critiche visti i risultati, ma tra noi giocatori c’è grande fiducia. Dobbiamo migliorare, essere più squadra quando gli avversari sono più offensivi. Se riusciamo a migliorare in quello, magari ci prenderemo qualche vantaggio da conservare e cancelleremo alcune critiche”.

“La Conference è un'altra cosa, non ci portiamo dietro le critiche del campionato”

Sul cambiamento della competizione: “In spogliatoio la Conference è percepita come diversa dal campionato. Poi qui abbiamo iniziato bene, vincendo la prima partita. Dopo quella gara, nonostante le sconfitte, sono arrivate due buone prestazioni in campionato e abbiamo visto buoni segnali. Domani sarà una partita a sé, non credo che intralci con tutte le critiche del campionato. Vedo la squadra pronta e determinata per la vittoria”.

“Potevamo tutti fare qualcosa in più. Ora dobbiamo pensare alla squadra”

Sul momento in spogliatoio: “Ognuno di noi poteva fare qualcosa di più, visti i risultati. Ma a calcio si gioca in undici e non c’è uno che gioca male o bene in particolare, siamo una squadra e dobbiamo pensare alla squadra”.