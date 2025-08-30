"Beltran non giocherà nel River Plate, o va allo Sporting o resta alla Fiorentina"
Il giornalista sportivo argentino, Hernán Castillo, ha escluso la possibilità che Lucas Beltrán possa tornare al River Plate nelle fasi finali di questa sessione di mercato.
Fuori dal progetto
L'attaccante è fuori dal progetto della Fiorentina e si sta cercando una sistemazione per lui ormai da diverse settimane.
“O Sporting o viola”
“Beltran non giocherà nel River Plate - ha detto Castillo in maniera piuttosto ferma - o va allo Sporting Club de Portugal oppure rimane alla Fiorentina”.
