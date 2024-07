Tessmann gela l'Inter, l'affare si è arenato. La Fiorentina adesso potrebbe be reinserirsi

La trattativa Tessmann-Inter ha subito una fumata nera. Nonostante il club nerazzurro avesse avuto il via libera da parte del Venezia. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'affare per il centrocampista statunitense sarebbe sospeso, poiché non si sarebbe trovata l’intesa con il giocatore sui termini personali.

Tessmann non voleva il prestito

E sarebbe la volontà del giocatore a complicare l’operazione dell’Inter, il quale avrebbe voluto mandarlo in prestito per un anno. Ora la Fiorentina potrebbe provare ad inserirsi per la prossima stagione, in quanto il profilo piace non poco alla dirigenza viola, che lo segue da tempo.

La Fiorentina non è l'unica interessata

Ma su di lui ci sarebbero anche altri club di Serie A, tra i quali il Como e il Torino. Resta comunque altamente probabile la sua partenza dalla Laguna.