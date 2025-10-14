Ritorni: "Kayode sta andando alla grande, mi aspetto possa fare lo step in una big. E' dispiaciuto per la Fiorentina"

A tuttomercatoweb.com ha parlato Andrea Ritorni, chief scouting per la VigoGlobalSport Service del procuratore Claudio Vigorelli, agenzia che rappresenta il giocatore ed anche altri giovani talenti, tra cui l'ex Fiorentina Michael Kayode, ora al Brentford.

Le sue parole su Kayo

"Sta andando alla grande e sta avendo un exploit fuori dal normale. Ora sta trovando la miglior condizione fisica, si sta “ripulendo' dal punto di vista del controllo di palla. Arrivato a gennaio, ha fatto 12 presenze con Thomas Frank, un grande allenatore. Anche con Keith Andrews ha subito avuto grande spazio facendo 7 partite SU 7 da titolare”.

Una curiosità

"C'è poi questa cosa simpatica che è nata intorno a lui.. In Inghilterra si parla della rimessa laterale 'alla Kayode'. Si fanno degli schemi per arrivare al tiro in porta direttamente dagli sviluppi della rimessa laterale. Anche Haaland ha parlato delle sue rimesse. D'altronde fu una delle prime cose che mi stupì di lui: sembra di avere un calcio d'angolo a favore. Lui è stato il primo a farne in questo modo. percorso che sta facendo è quello che avevamo immaginato".

Altro step

"In futuro lo vedo fare un altro step in società top. Non che il Brentford non lo sia, ma lo vedo ancora più in alto. Ora è entusiasta della considerazione che sta avendo nel panorama inglese. Ha un mondo davanti a sé, continuando cosi. Dove può migliorare? Dal punto di vista tattico è cambiato tanto, contro il City in marcatura è stato eccellente. Deve migliorare sul primo tocco. Dal punto di vista fisico ha un motore fuori dal normale".

E la Fiorentina…

“E' molto attaccato alla Fiorentina, la squadra che lo ha cresciuto. Gli dispiace per la situazione in cui si trova ora, ma spera che le cose possano tornare ad andare per il meglio. Rimane molto legato al club, al ds Pradé, ad Angeloni che lo ha lanciato ed a tanti altri della squadra che continua a sentire come Dodò”.