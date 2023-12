Alberto Polverosi, giornalista e tifoso viola, è stato ospite di Lady Radio per parlare dello stato attuale di forma della Fiorentina di Italiano:

“Difesa a tre? Il rombo a centrocampo non sarebbe male… specie se mettiamo Beltran a giocare in mezzo al campo. Ma se Italiano insiste con lo stesso modulo, c’è un motivo. Lo scopo è raggiungere tutti gli obiettivi, con qualunque modulo possibile".

L'ottimismo di Polverosi

Poi ha spiegato: “Chi se lo sarebbe immaginato che dopo sessanta partite nel 2023, con due finali, adesso la Fiorentina sarebbe stata a un punto dalla Champions a dicembre? Un piccolo traguardo, ma si tratta di obiettivi già centrati”.

“Obiettivo: centrare gli obiettivi”

Infine: “Se ci mettiamo dentro anche il primo posto in Conference, non c’è nessun’altra squadra, in Europa, che ha centrato tutti i suoi obiettivi come ha fatto la Fiorentina. Anche se resta il fatto che stiamo parlando della terza competizione europea. I risultati sono ottimi, notevolissimi; non sono delle basi da cui partire, bensì piccoli punti d’arrivo”.