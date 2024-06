Fabrizio Romano conferma: "Jovic resterà almeno un altro anno al Milan"

Dopo la buona stagione con la maglia rossonera, Luka Jovic estenda il contratto che lo lega al Milan. A confermarlo è Fabrizio Romano che, con un post su X, ha voluto sottolineare come ormai sia stato trovato l'accordo tra il club rossonero e l'entourage del giocatore: “Luka Jovic resterà al Milan anche nella prossima stagione. Il suo contratto verrà esteso e diventerà 'partner' del nuovo 9 dei rossoneri”.

Va ricordato come la Fiorentina stessa, dopo la stagione 22/23, abbia scelto di regalarlo al Milan allo scadere della scorsa sessione di calciomercato estiva: cosi facendo il Milan acquisì la possibilità di avere voce in capitolo sulle cifre del suo stipendio e sulla lungato del contratto. Il club rossonero eserciterà la possibilità di rinnovare il suo contratto per la prossima stagione, e cos' potrà fare anche nel 2024/25 e 2025/26.