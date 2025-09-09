​​
header logo

La Fiorentina Under 16 perde il suo bomber durante la pausa Nazionali: operazione andata a buon fine

Duccio Zambelli /
Credits Foto: sito FIGC
Credits Foto: sito FIGC

Infortunio tra le file delle giovanili della Fiorentina: il giovane bomber Federico Croci, classe 2010 originario di Bibbiena, si sarebbe infatti infortunato con la maglia della Nazionale e resterà fuori dal campo per un po'.

L'infortunio

La diagnosi parla di microfrattura all'avambraccio: l'operazione di oggi, alla clinica Villa Donatello, è andata a buon fine. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un mese: brutta notizia per mister Cristiani, che dovrà fare a meno del suo attaccante.

Il bomber del Viola Park

Croci ha giocato un ruolo fondamentale nella stagione dell'Under 15 dell'anno scorso, trascinando la Fiorentina con i suoi 43 gol in 29 presenze: una media a dir poco strabiliante per l'attaccante italiano più prolifico della scorsa stagione.

💬 Commenti