La Fiorentina Under 16 perde il suo bomber durante la pausa Nazionali: operazione andata a buon fine
Infortunio tra le file delle giovanili della Fiorentina: il giovane bomber Federico Croci, classe 2010 originario di Bibbiena, si sarebbe infatti infortunato con la maglia della Nazionale e resterà fuori dal campo per un po'.
L'infortunio
La diagnosi parla di microfrattura all'avambraccio: l'operazione di oggi, alla clinica Villa Donatello, è andata a buon fine. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un mese: brutta notizia per mister Cristiani, che dovrà fare a meno del suo attaccante.
Il bomber del Viola Park
Croci ha giocato un ruolo fondamentale nella stagione dell'Under 15 dell'anno scorso, trascinando la Fiorentina con i suoi 43 gol in 29 presenze: una media a dir poco strabiliante per l'attaccante italiano più prolifico della scorsa stagione.
