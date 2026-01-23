Kompany e il pensiero all'ex compagno Dzeko: "Non dovrei parlare bene dello Schalke… ma gli auguro il meglio"

L'attaccante Edin Dzeko, alle porte dei 40 anni di età, ha lasciato la Fiorentina dopo pochi mesi per una nuova avventura, destinazione Schalke 04. Di lui ha parlato l'allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany, che in conferenza stampa ha ricordato i giorni da compagni di squadra (al Manchester City) e gli ha dedicato un pensiero per la nuova esperienza.

Kompany ricorda i giorni al City con Dzeko

“Sarò sempre grato a Edin per quel momento e per quel giorno. Riesce a trovare spazio anche a quest'età perché è sempre stato un grande professionista. Inoltre ha sempre segnato tanti gol. Io e Neuer parliamo sempre di come poter essere in forma a 40 anni, questa sì che è professionalità”.

“Non dovrei parlare bene dello Schalke, ma gli auguro il meglio”

“Potrebbe essere un acquisto molto importante per loro. Certo, con questo stemma non dovrei parlare troppo bene dello Schalke… ma gli auguro il meglio”.