L'ha aperta lui ieri al ‘Sinigaglia’ la partita della Fiorentina e l'ha fatto con un destro violento, quasi insospettabile per uno abitualmente delicato e compassato come lui.

Yacine Adli a Firenze sembra aver trovato la sua dimensione ideale per sbocciare e l'ha confermato così via social: “Fiero di far parte di questa squadra!”.