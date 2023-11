"Un azzardo Camarda a 14' dalla fine: ha toccato un pallone e l'ha pure perso". La stucchevole mossa di marketing del Milan

Il giornalista Bruno Longhi ha analizzato l’esordio del quindicenne Francesco Camarda durante Milan-Fiorentina tramite il proprio profilo X: “Oggi Francesco Camarda è un ragazzo felice: è il nuovo recordman di precocità e il Milan ha vinto...”.

Ancora Longhi su Camarda

Poi continua così: “Ma mi chiedo se non sia stato un azzardo metterlo in campo a 14 minuti dalla fine, in cui ha toccato un solo pallone (e l’ha pure perso) con la squadra in balia della Fiorentina”.

Una stucchevole mossa per la visibilità

Mossa di marketing, per far parlare tutto il mondo del calcio del fatto che “il Milan non ha paura di schierare dei ragazzini Prima Squadra” oppure una reale necessità di Pioli? Vista l’impalpabile prestazione del classe 2008, mangiato – com’era prevedibile – da Milenkovic, verrebbe da pensare più alla prima ipotesi.