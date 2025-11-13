Pietro Comuzzo domani contro la Polonia avrà l’occasione di esordire finalmente dal 1’ con l'Italia Under 21, come annunciato dal tecnico azzurro Silvio Baldini. Il difensore classe 2005 della Fiorentina ha espresso soddisfazione per il prossimo debutto.

‘Metterò la mia esperienza a disposizione dei compagni’

“Sono entusiasta di poter finalmente giocare con questa maglia, così come di allenarmi con questo gruppo. Posso mettere la mia esperienza internazionale col club a disposizione dei compagni, con i quali condividiamo tutti la stessa voglia di migliorarci sempre. Stiamo bene tra noi e in campo si lavora duro. Il mister è per noi un valore aggiunto, che ci aiuta a crescere individualmente e come gruppo, perché poi in campo va la squadra e non il singolo”.

‘Baldini un valore aggiunto’

“Sono contentissimo e onorato di poter giocare con questa maglia e allenarmi con questo gruppo. Queste persone mi trasmettono entusiasmo, voglia di entrare in campo per onorare la maglia. Non vedo l’ora. La cosa che ho trovato qui è l’unione, la voglia di migliorare, anche di scherzare ma di lavorare forte in campo. Da quando ho iniziato a giocare, ogni allenatore mi ha lasciato qualcosa e mi ha fatto migliorare, se sono arrivato qui è anche merito loro. Trovare qui Baldini è un valore aggiunto, un qualcosa da cui prendere ispirazione per cercare di migliorare il più possibile, cosa che vogliamo fare tutti, a livello individuale e di gruppo".