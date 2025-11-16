I ragazzi stanno bene: l'Under 17 della Fiorentina travolge il Catanzaro e continua a inseguire la vetta
Non accenna a fermarsi la cavalcata dell'Under 17 della Fiorentina che, sotto la guida di mister Guberti, travolge il Catanzaro per 0-5: si tratta della seconda vittoria di fila con un bottino di 4 gol segnati o più, dopo il 4-1 interno al Pescara.
La cronaca della partita
Contro i giallorossi non c'è partita: prima frazione che termina sullo 0-3 grazie alle reti di Giannoni, Nwagwu e Bianchini, mentre nella ripresa è il solito Croci a firmare la propria doppietta personale per sancire il raggiungimento dei tre punti.
Rincorsa alla vetta
Continua così l'inseguimento alla Roma, attualmente prima in campionato: Fiorentina seconda a 20 punti, a -2 dai capitolini.
