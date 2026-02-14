Quest'oggi l'ex centrocampista dell'Empoli Alessandro Budel, attualmente commentatore per DAZN, ha avuto modo di analizzare alcuni aspetti della Fiorentina di Paolo Vanoli. Questa alcuni dei temi trattati a Radio Bruno:

“La Fiorentina si è sicuramente ripresa ultimamente dopo la brutta sconfitta di Parma con la vittoria in casa contro l’Udinese: successivamente poi, anche se non esagerato, si è visto comunque un netto miglioramento rispetto all’inizio di stagione. Il problema è che ancora resta il solito difetto di fabbrica che fatica molto a livello difensivo. Ora è vero che nella situazione in cui si trova la Fiorentina pensa piu a segnare che a difendere, rischiando quindi qualcosa in più”.

“La Fiorentina prende gol spesso evitabili”

Ha anche aggiunto: “E’ chiaro che facendo cosi capita di prendere molti gol, talvolta evitabili. Molte volte spesso subisce gol da episodi, non ultimo quello di sabato scorso di Maripan. Non è neanche facile dare le colpe a qualcuno, perchè in quel momento della partita le marcature contano il giusto”.

“Vanoli credo che non abbia troppe responsabilità"

Ha parlato anche delle responsabilità di Paolo Vanoli: “Non penso assolutamente che le colpe siano sue. Ho giocato in mezzo al campo e so che spesso molti gol nascono da episodi, e i gol che arrivano da palla inattiva rientrano in questa categoria. Se invece analizziamo il primo gol qualcosa di diverso si poteva fare, è li che si deve migliorare qualcosa”.

“Un cambio di allenatore ammazzerebbe la stagione viola”

Un commento anche su un eventuale cambio di allenatore: “Un secondo cambio sono convinto che ammazzerebbe la stagione viola. Non sarei assolutamente d’accordo con una scelta del genere, anche perche nonostante tutto sono convinto che Vanoli stia facendo il suo. La situazione è molto complicata e sono sicuro che riuscirà a tirare fuori la Fiorentina dalla zona retrocessione: la rosa a disposizione del tecnico è di livello, e riuscirà a tirarsi fuori dai bassifondi. E’ anche vero che non si possono piu permettere passi falsi i viola, altrimenti si rischia di non rialzarsi piu”.

“La rinascita della Fiorentina passa da quella di Fagioli: è fondamentale per i viola”

Un pensiero anche su Niccolo Fagioli: “Sicurmente l’ex Juve qualche volta appare un po’ superficiale, però è un po’ nel suo dna questo: è un giocatore che comunque crea palle gol, che fa giocare bene chi gli gioca accanto e penso che la rinascita della Fiorentina passerà per la sua: è un giocatore molto importante, forse quello con maggior qualità della rosa viola. Credo che al momento sia insostituibile, anche se normalmente anche lui ha i suoi difetti: deve capire ancora i momenti della partita, in cui forzare o meno la giocato. Ma questo fa parte comunque del suo percorso di crescita, è ancora giovane. Aver mandato via Niclussi Caviglia, senza aver preso un sostituto, di qui alla fine potrebbe creare però qualche problema”.

“Ecco cosa penso dei nuovi arrivati”

Un’analisi anche degli altri centrocampisti: “I nuovi arrivati credo che comunque siano giocatori di riferimento. Brescianini è un giocatore che sa far bene entrambe le fasi e sicuramente si integrerà bene, anche se ero dell’idea che la Fiorentina in precedenza era riuscita a trovare determinati equilibri che gli permettevano di giocare bene, con due come Mandragora e Ndour in campo. Fabbian in questo momento lo vedo piu come trequartista di inserimento”.