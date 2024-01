Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina a tutto campo Kean e Gil sono le priorità

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Gasp, ancora lui!". Ovvero: "Fiorentina c'è l'Atalanta: assalto alla finale". Sommario: “Koopmeiners elimina il Milan (1-2) Intanto il club viola lavora per Kean e corteggia Gil. Fascia destra: Zanoli o Faraoni”.

Pagina 22

Spazio alle vicende di mercato: “Fiorentina a tutto campo Kean e Gil sono le priorità”. Sottotitolo: “Il club sta trattando con Giuntoli per l’attaccante che ha il contratto in scadenza nel 2025. Resta vigile per Faraoni e guarda anche a Zanoli”. In taglio basso: “La Viola cerca casa, restano due soluzioni: Empoli o il “Padovani”, il tempio del rugby”.

Pagina 23

Si cambia argomento: “Italiano come un camaleonte”. Ovvero: “Con Milenkovic, Martinez Quarta e Ranieri dietro e due punte senza esterni, ha sorpreso il Bologna”. E infine: “Gonzalez e Sottil per la Supercoppa”.