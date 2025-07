Gosens, Parisi... e Fortini? Lo cerca una neopromossa in A ma la Fiorentina su di lui è più che convinta

Si rischia il sovraffollamento a sinistra in casa Fiorentina se, oltre al riscatto di Gosens, anche Parisi si guadagnerà la conferma. Di rientro dal prestito e in gran rampa di lancio c'è infatti un Niccolò Fortini che pare già pronto per la Serie A e per il 3-5-2 da cui ripartirà la squadra di Pioli. Secondo Tuttosport, la Cremonese si è fatta viva per il classe 2006, dopo averlo affrontato in B, ma la Fiorentina su di lui è stata categorica sull'intenzione di tenerlo e farlo crescere in casa. Resta solo da studiare il percorso adatto per dargli il giusto minutaggio.