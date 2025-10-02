Piccoli: "Sono uno a cui piace la profondità, mi sto trovando sempre meglio. Ora agguerriti per la Roma"

Al media ufficiale della Fiorentina l'attaccante viola Roberto Piccoli ha parlato della sua prima notte europea in gol:

"Sono contento soprattutto per la vittoria della squadra, dobbiamo continuare a lavorare prima della sosta per la Roma. La dedica? Alla mia famiglia che mi sta sempre vicina e poi anche ai miei compagni, che mi hanno dato questa opportunità. Dobbiamo spingere così e non mollare mai.

Cerchiamo ancora il 100% di condizione, mi piace attaccare la profondità e la porta per far gol. Mi sto trovando sempre meglio con la squadra e questa vittoria fa bene a tutti noi, dal corpo tecnico allo staff. Ora con la Roma dobbiamo farci trovare agguerriti e cattivi".