Corriere dello Sport-Stadio: È l'ora di Quarta

Due pagine sulla Fiorentina le troviamo all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 18

Grande spazio viene dato a: “Palladino: La Viola è pronta a tutto”. Il tecnico aggiunge: “Un viaggio faticoso, il Vitoria Guimaraes è tosto, l’ambiente sarà difficile, ma noi siamo carichi”.

Pagina 19

Sulla formazione che vedremo in campo stasera: “È l’ora di Quarta Gioca Terracciano”. E ancora: “L’argentino con Ranieri al centro della difesa, il portiere ha vinto il ballottaggio con Martinelli In attacco dovrebbe esserci Kean”. In taglio basso infine: “Mandragora, 100 palloni per far decollare la Viola”.