Zaniolo: "Fiorentina, quanti rimpianti. Io e Kean qualche ritardo di troppo"

La scorsa stagione, Nicolò Zaniolo ha vestito le maglie dell'Atalanta prima e della Fiorentina poi. Due esperienze quelle che sono state negative per l'attuale attaccante dell'Udinese.

Rimpianti

“A Bergamo partii indietro per il metatarso - ricorda lo stesso Zaniolo, intervistato da La Gazzetta dello Sport - E non riuscivo a dare quello che voleva Gasperini. Ho fatto fatica. Alla Fiorentina mi aspettavo andasse diversamente, ho più rimpianti per la Viola”.

Lui e Kean

Zaniolo non è stato propriamente irreprensibile nel suo periodo a Firenze: “Ragazzate - dice lui - Qualche ritardo di troppo io e Moise Kean. Ero leggero. Ma sono cambiato. Noi siamo idoli per i bambini, dobbiamo dare esempi positivi”.