Malusci: "Se devi recuperare punti non puoi prendere due gol come contro il Cagliari. Ora mi concentrerei su campionato e Conference"

L'ex Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno della squadra viola durante il match contro il Cagliari e della stagione che sta vivendo.

Le sue parole

“Su quella palla rinviata a casaccio dal Cagliari l'unico messo male era Gosens: Palestra era sopra di lui e ha fatto fatica a rincorrerlo. Poi quando Palestra ha crossato, Comuzzo ha guardato troppo la palla. Dobbiamo essere più bravi dietro, se devi recuperare punti in classifica non puoi permetterti certi passi falsi. E il secondo gol è ancora peggio. Non puoi essere così spavaldo e superficiale nello scappare via su un contropiede così. In mezzo al campo devi attaccare subito l'avversario, attacchi alto e fai fallo".

Futuro

“Questa Fiorentina mi sembra migliore. Ora che abbiamo recuperato un po' di punti mi focalizzerei su campionato e Conference League. Contro il Como bisogna giocare in maniera frizzante, senza avere niente da perdere. La giocherei in maniera leggera”.