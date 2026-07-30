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Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, c'è la prima scelta per l'attacco

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due le pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

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In primo piano il match di ieri sera: “Viola, Piccoli passi avanti”. Sottotitolo: “Un gol dell’attaccante piega il Watford di Bove”. In taglio basso il mercato: “Se parte Kean è Pellegrino la prima scelta in attacco”. 

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C'è il nuovo arrivo: “Valdepenas il predestinato che va veloce”. Sottotitolo: “Corsa strabiliante (34 km/h il suo picco massimo) e la capacità di giocare centrale o esterno: un jolly per la Fiorentina”. 

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