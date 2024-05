Aquilani: "Domani la mia ultima partita a Pisa? Discorsi che non mi toccano e non mi interessano"

Alberto Aquilani, attuale allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima gara casalinga dei suoi all'Arena Garibaldi, avversario il Sud Tirol. Il primo candidato alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione ha risposto anche ad una domanda relativa al suo futuro:

Quanto ci crede ancora ai playoff?

“Dobbiamo vincere le prossime due partite. Se pensiamo prima a fare il nostro, poi capiremo cosa succederà. Il focus deve essere sulla partita di domani. Sarà interpretare in maniera corretta, onde evitare successivi rimpianti”.

E’ possibile che sia la sua ultima partita all’Arena?

“Oggi, questo tipo di discorso non mi tocca e non mi interessa. Mancano ancora due partite che sono troppo importanti per il Pisa. E queste mi permettono di tenere la concentrazione e il pensiero sul mio lavoro attuale”.