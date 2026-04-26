L'Inter vola verso lo Scudetto... e poi si distrae, doppia rimonta del Torino. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Partita che sembrava ormai indirizzata quella dell'Olimpico Grande Torino, in favore di un'Inter che con i 3 punti avrebbe scavato il gap decisivo, ancora non per la matematica ma quasi, in ottica Scudetto. Invece il match è finito 2-2, con una doppia rimonta del Toro.

Il vantaggio interista arriva dopo una decina di minuti grazie a un grande stacco di Thuram di testa, su cross di Dimarco, a inizio ripresa invece il raddoppio di Bisseck, sempre di testa, ma su calcio d'angolo.

La riapre al 70' però l'ex viola Simeone che duetta con Ilkhan e supera Sommer con un tocco morbido. Al 78' episodio discusso per un fallo di mano di Carlos Augusto su colpo di testa di Zapata: penalty assegnato e trasformato da Vlasic. Per i nerazzurri sono comunque 10 i punti di vantaggio, a quattro turni dal termine.

La nuova classifica di Serie A

Inter 79, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Roma 61, Como 61, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Parma 42, Torino 41, Genoa 39, Fiorentina 37, Cagliari 33, Lecce 29 Cremonese 28, Verona 19, Pisa 18.