In Europa non si scherza: la UEFA sospende con effetto immediato il varista di Psg-Newcastle

Gli arbitri non fanno discutere soltanto in Italia. All'indomani della sfida di Champions League tra PSG e Newcastle, non si placano le polemiche per il rigore concesso ai francesi che ha permesso loro di pareggiare in extremis.

Un tocco di mano piuttosto dubbio che il VAR ha deciso di rilevare chiamando all'home field review l'arbitro, pagandone però direttamente le conseguenze. La UEFA infatti ha deciso di sospendere il varista Tomasz Kwiatkowski, che avrebbe dovuto arbitrare la gara di oggi tra Real Sociedad e Salisburgo. Al suo posto ci sarà il tedesco Fritz.