La Gazzetta dello Sport: L'uomo giusto per una Fiorentina che cresce

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport oltre ad analizzare la vittoria della Fiorentina contro il Polissya, presenta anche una lunga ed interessante intervista alla leggenda viola Giancarlo Antognoni.

La Rosea apre le pagine dedicate ai colori viola con il titolo: “Dominio viola" e poi ancora “Pioli vola, Kean si fa espellere. Fiorentina è quasi fatta”. Nella pagina seguente il quotidiano sportivo riporta le parole di Stefano Pioli, alla prima partita ufficiale in questa seconda esperienza sulla panchina gigliata: “Giusto premio, Moise imparerà”. La Gazzetta presenta inoltre un lungo editoriale concentrato sugli obiettivi stagionali viola, dal titolo: “La Fiorentina cresce e Pioli è l'uomo giusto”.

L'intervista ad Antognoni

A pagina 19 è riportata la lunga intervista all'ex capitano e dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni: “La bandiera della Fiorentina: Avevo la testa rotta e Bearzot mi convocò. Continuo a giocare guardando le stelle”.