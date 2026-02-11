Così è se mi pare... Una nuvolona plumbea e un giglio castrato, testa o croce non ci resta che piangere

La storia viola coniata in 5 euro. La Zecca dello Stato ha deciso di celebrare il centenario della nascita della Fiorentina (insieme a quello del Napoli) con una moneta d’argento dal valore nominale, appunto, di 5 euro.

Nessuna particolare originalità – che a una celebrazione, tutto sommato, non si chiede – nelle raffigurazioni delle due facciate, che però offrono più di uno spunto di riflessione.

Primo lato

Su un lato compare la veduta più classica e iconica del panorama cittadino dal piazzale Michelangelo. Lo skyline è quello di sempre: i merli di Palazzo Vecchio, la Torre d’Arnolfo, il campanile di Giotto, la cupola del Brunelleschi. A incombere, però, è un nuvolone minaccioso, pronto a scaricare un rovescio di pioggia da un momento all’altro. Altro che la celebre “nuvoletta” di fantozziana memoria…

Una scelta artistica che richiama forse la plumbea attualità attraversata dalla Fiorentina? Era davvero necessario evocarla proprio sulla moneta del centenario?

Secondo lato

Sull’altra faccia campeggia il giglio. Peccato che il modello scelto sia quello adottato dall’attuale proprietà: privo degli stami che da sempre caratterizzano il simbolo di Firenze. Una “castrazione” già vista in passato, ma che oggi viene fissata a imperitura memoria.

Senza stami, infatti, il giglio è quello francese (oro in campo blu), non quello fiorentino (rosso in campo bianco), che nell’antichità veniva riservato ai comuni sottomessi a Firenze. Era il cosiddetto “giglio accapponato”, definizione che sembra adattarsi perfettamente alla squadra attuale.

Insomma, testa o croce, non ci resta che piangere.

P.S. La nuova moneta avrà un valore nominale di 5 euro e sarà spendibile sia in Italia che all’estero, ma verrà venduta al prezzo di 90 euro. Considerato che pesa 18 grammi (diametro 32 millimetri), alla quotazione attuale dell’argento il suo valore reale sarebbe poco più della metà. Sarà messa in vendita dal prossimo 9 aprile in 4.000 esemplari; ulteriori copie verranno prodotte il 26 agosto, giorno esatto della ricorrenza.