Di Marzio conferma: "Andreazzoli sarà l'allenatore della Fiorentina Primavera"

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha confermato le indiscrezioni di stamattina relative alla nuova figura che siederà sulla panchina della Fiorentina Primavera.

Scelto il nuovo allenatore

Sarà infatti Aurelio Andreazzoli il nuovo tecnico della squadra giovanile gigliata.

Figura di spessore

Una figura di spessore la sua, che si stacca dal solito allenatore in rampa di lancio visto in questi ultimi anni a Firenze, lato Primavera.

Si tratta, inoltre, di un ritorno, perché l'allenatore di Massa ha già allenato l'Under 17 viola tra il 1996 e il 1998.