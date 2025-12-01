Un gesto da leader vero che potrebbe costare caro a Dzeko. Le possibili sanzioni per il confronto con la curva
Edin Dzeko, nonostante il basso minutaggio, è il protagonista assoluto della Fiorentina in queste ore. L'attaccante bosniaco al termine della partita persa contro l'Atalanta, si è recato sotto il settore ospiti per spiegarsi con la curva dopo le parole mal digerite di giovedì sera.
Un gesto…vietato
Il gesto dell'esperto attaccante, nonostante le sue buone intenzioni, va contro il regolamento perchè, come scrive La Gazzetta dello Sport , “Ai tesserati è vietato avere interlocuzioni con i sostenitori”. Un gesto da leader vero, che però potrebbe costare molto caro al trentanovenne viola.
Le possibili sanzioni
Adesso entra in gioco il procuratore federale Giuseppe Chiné . Molto dipenderà dalla relazione sulla partita che giungerà sulla scrivania del procuratore, Dzeko potrebbe rischiare una multa o addirittura una squalifica.